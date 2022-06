Ultimo giorno in Alto Adige, lezioni concluse in tutte le regioni. Quando si tornerà a scuola a settembre?

Ultimo giorno in Alto Adige, lezioni concluse in tutte le regioni. Quando...

Oggi, 16 giugno 2022, è suonata l’ultima campanella per gli studenti dell’Alto Adige. In tutte le scuole d’Italia si sono dunque concluse le lezioni dell’a.s. 2021/22.

Le scuole tuttavia resteranno aperte per gli studenti, oltre che per gli esami, anche per i corsi di recupero o le attività eventualmente attivate nell’ambito del Piano Estate 2022.

E, ovviamente, continueranno le attività per le scuole dell’infanzia, aperte fino al 30 giugno.

Intanto quasi tutte le regioni hanno deliberato i calendari del prossimo anno scolastico.

I primi a tornare sui banchi saranno, come sempre, gli alunni della Provicnia Autonoma di Bolzano, il 5 settembre. In molte regioni si ripartirà il 12 settembre (Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata), il 13 in Campania, il 14 in Liguria, Marche, Molise, Puglia e Calabria, il 15 in Emilia-Romagna e in Toscana, mentre al momento gli ultimi a rientrare saranno gli stuidenti di Valle d’Aosta e Siclia (il 19 settembre).

Al momento mancano all’appello solo poche regioni.