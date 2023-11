Un assistente tecnico per ogni istituto comprensivo: la proposta dell’Andis per favorire didattica innovativa e digitale

Un assistente tecnico per ogni istituto comprensivo: la proposta dell’Andis per favorire...

La figura dell’assistente tecnico informatico nella scuola riveste sempre più importanza. Di questo (e di altro) si è discusso nel Consiglio Nazionale dell’Andis (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) riunitosi a Jesolo dal 26 al 28 ottobre.

Si è evidenziato come la figura, si è resa indispensabile vista l’emergenza sanitaria e l’utilizzo forzato di strumenti per la didattica digitale integrata durante la fase della pandemia.

Successivamente, la sempre maggiore digitalizzazione nella scuola sia del primo che del secondo ciclo, a partire dal Piano Nazionale Scuola Digitale per arrivare al Piano Scuola 4.0 richiama figure che diventano sempre più importanti per le scuole.

Per questo l’Andis chiede che il ruolo dell’assistente tecnico venga ricoperto da personale qualificato e che a ogni Istituto Comprensivo sia garantita almeno una risorsa di assistente tecnico dedicata e in organico di diritto e che in ogni istituto del secondo ciclo sia garantito un numero di assistenti tecnici adeguato non solo al numero dei laboratori presenti, ma al numero delle classi, ormai digitalizzate.