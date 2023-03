Un francobollo per ricordare Jacovitti – “lisca di pesce”, padre di un mitico diario scolastico

Un francobollo per ricordare Jacovitti – “lisca di pesce”, padre di un...

Un divertente francobollo dedicato a disegnatore Benito Jacovitti è stato emesso l’11 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Si tratta di francobollo ordinario appartenente alla serie tematica del patrimonio artistico e culturale italiano emesso in occasione del 100° anniversario della nascita di Jacovitti (il disegnatore era nato a Termoli il 9 marzo 2023).

La vignetta riproduce due disegni che rivelano il caratteristico stile ironico e surreale di Jacovitti: a sinistra, il suo pseudonimo con la “J”, a destra, il diavoletto rosso con la coda a molla, conosciuto come Popcorn, affiancato dall’immancabile salame, sempre presente nelle sue tavole.

Benito Jacovitti si dedicò fin da giovanissimo all’attività di disegnatore e collaborò con il settimanale per ragazzi Il Vittorioso dal 1940 fino al 1970 quando cessarono le pubblicazioni.

Ma il suo nome è legato soprattutto al “diario Vitt” che uscì ininterrottamente dal 1949 al 1980 e che tenne compagnia a centinaia di migliaia di studenti di ogni età.

Le sue tavole erano “firmate” con una lisca di pesce, perché, a causa della sua esile corporatura , da ragazzino era soprannominato proprio in quel modo.