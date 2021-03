Un Manifesto per la nuova Scuola

Il gruppo La nostra scuola, costituito da insegnanti di tutta Italia, ha elaborato una proposta organica e coerente per il rilancio culturale della Scuola pubblica, intitolata Manifesto per la nuova Scuola, che è già stata sottoscritta da intellettuali come Alessandro Barbero, Tomaso Montanari e Filippomaria Pontani, dai gruppi Scuola Bene Comune e Teachers for Future Italia e da diverse centinaia di colleghi.

Alleghiamo di seguito il link al manifesto (fornito anche in versione word) e alla pagina Facebook del gruppo.

La Nostra Scuola

https://nostrascuola186054220.wordpress.com/2021/03/20/manifesto-per-la-nuova-scuola/

https://www.facebook.com/groups/353958379089334/

