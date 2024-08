Un po’ di giustizia, ma non solo per gli “idonei 2020”!

In questi giorni i nostri colleghi “Idonei concorso 2020” stanno GIUSTAMENTE lamentando e manifestando per chiedere la stabilizzazione dopo aver sostenuto un concorso insieme ai colleghi che hanno sostenuto l’ultimo concorso PNRR 2023 chiedendo lo scorrimento delle graduatorie ai fini dell’immissione in ruolo….ma siamo TUTTI precari storici in attesa di stabilizzazione. Anche noi dello Straordinario Bis, dopo aver sostenuto e superato un concorso chiediamo lo scorrimento della graduatoria.



Il concorso denominato appunto “straordinario bis” aveva l’obiettivo di stabilizzare i precari storici (con almeno 3 anni di servizio ai tempi della prova, ad oggi molti di più), prevedendo come nel 2018 come unica prova concorsuale la simulazione di una lezione con l’estrazione della traccia da argomentare nello stesso momento della prova (non 24 ore prima), per valutare le competenze disciplinari, linguistiche e metodologiche dei docenti partecipanti. Dopo un primo parziale scorrimento per i soli posti vacanti, per parità ed equità di trattamento si chiede e si pretende lo scorrimento totale di tutti i docenti presenti nelle graduatorie FANTASMA.



Non siamo numeri, siamo famiglie, siamo persone, che dopo aver lavorato a servizio della scuola anche oltre i 10 anni veniamo messi da parte e COSTRETTI a sostenere percorsi abilitanti a pagamento (che a nulla serviranno) o addirittura a dover sostenere altri inutili e stressanti concorsi. A pochi giorni dal suono della campanella non sappiamo se lavoreremo e dove andremo.

Basta precarietà! Basta concorsi!

Chiediamo lo scorrimento delle graduatorie degli idonei e straordinario bis per equità e parità di trattamento.

La politica ci deve ascoltare!

Carlo Andreoli