Una bambina di nome Etna, libro da noi recensito, viene studiato in un liceo di Ginevra

Una bambina di nome Etna, libro da noi recensito, viene studiato in...

Un libro da noi recensito su questo portale, “La bimba di nome Etna. L’Etna raccontata ai ragazzi”, Algra Editore, della scrittrice Marinella Fiume, è diventato oggetto di lettura per i ragazzi del terzo anno del Collège Claparède di Ginevra in Svizzera.

Il contenuto, trattandosi del “mito Etna”, che è fra l’altro dal 2013 Patrimonio dell’Umanità, secondo quanto stabilito dall’Unesco, è piaciuto alla scolaresca e alla docente di lingue, la prof Angela Cherubini-Mazza di origine italiana, cosicché è stato adottato e inserito nel programma scolastico insieme ad altri libri di lettura in italiano.

Di cosa parla

Da notare ancora che c’era un motivo in più perché la classe facesse tale scelta. Infatti i genitori della bimba, a cui viene imposto il nome Etna, e il nonno, che racconta tutte le storie e le leggende, i personaggi, le piante, le vicende legate alla Montagna siciliana, sono originari dell’Olanda, ma decidono di stabilirsi in Sicilia e proprio alle falde del vulcano. Dunque in somiglianza di tanti stranieri emigranti, questa volta dal Nord al Sud del mondo.

Il successo del testo

Letto in classe, durante le tre ore settimanali di seconda lingua straniera, il libro ha colpito la fantasia degli studenti, tanto che la prof e la scrittrice hanno programmato una videoconferenza di due ore, nel corso della quale i ragazzini svizzeri hanno tempestato di domande la prof Marinella Fiume che con gioia ha risposte alle loro sollecitazione.

E anche questa discussione a distanza ha lasciato il segno, visto che al successivo compito in classe molti degli alunni hanno scelto proprio il libro di Fiume per il loro elaborato.

Una bella soddisfazione per la scrittrice e per la nostra testata che a quanto sembra viene letta anche in Svizzera; e anche “un esempio virtuoso”, scrive Fiume che ci ha segnalato la notizia, “di abbattimento di barriere culturali e dialogo oltre che un esperimento didattico interessante”.