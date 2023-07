Una docente va in pensione: “Scuola alla deriva, i prof hanno paura di denunce e si sentono dire: ‘Mica lavori in miniera'”

Una professoressa di lettere di Rimini, ad un passo dalla pensione dopo 38 anni di insegnamento si è lasciata andare ad alcuni commenti a proposito dello stato della scuola italiana, diventata, a suo avviso, troppo simile ad un’azienda, ai microfoni de Il Corriere Romagna.

Genitori e docenti su due direzioni diverse

“La scuola è ridotta ad azienda e senza valori andrà alla deriva. Di recente ho riletto i giudizi scritti per maturandi ora 52enni con cui sono ancora in contatto. Era importante predisporre un giudizio per ognuno, mentre ora ci limitiamo a redigere il documento del 15 maggio dove ogni docente parla della classe in generale. Tutto è ridotto a numeri”, ha esordito, critica, la prof.

Ed ecco un commento in merito all’educazione dei ragazzi di oggi: “Da un lato la scuola si è trasformata in azienda, dall’altro si è spezzato il patto con la famiglia. I genitori delegano l’educazione dei figli ma vogliono dettare le regole senza fiducia, facendo saltare rispetto dei ruoli e serenità del dialogo. L’aspetto peggiore è il timore dei prof di essere denunciati per qualunque cosa. A sconvolgere sono le lamentele per i compiti e i ragazzi portati in vacanza nel pieno dell’anno scolastico. Ormai fioccano minacce non solo in caso di mancata ammissione ma anche per un’insufficienza. Non andiamo nella stessa direzione per quanto riguarda l’educazione dei ragazzi. Quanto a me, ho sempre dato alle classi l’opportunità di rimediare fino all’estremo ma in tanti lasciano perdere certe materie per poi recuperarle in estate. Un altro nodo? Lo studio non è più sentito come un dovere”.

E, sullo scontro genitori-docenti: “C’è grazie a un’annosa campagna contro gli insegnanti condotta su più fronti. Nessuno di noi può lamentarsi senza sentirsi rimproverare con frasi del tipo ‘Mica lavori in miniera’. Imperversano leggende metropolitane su ferie lunghe tre mesi che non tengono presenti esami di Stato fuori o dentro la nostra sede, riunioni e esami per il recupero dei debiti entro fine agosto. La narrazione è che lavoriamo solo tre ore a mattina mentre c’è ben altro. Il lavoro sommerso, dalla correzione dei compiti alla preparazione dei progetti passando per le varie funzioni come il coordinamento di classe. Senza dimenticare il ricevimento settimanale che più volte all’anno diventa pomeridiano. Il tutto senza straordinari ma in base a compensi forfettari che non tengono presente l’enorme numero di ore svolte”.

La scuola deve preparare a un mestiere?

“Ha preso il sopravvento una scuola che prepara i ragazzi a un mestiere tant’è che lo stage è previsto anche nei licei. A far la parte del leone sono le discipline pratiche o legate a informatica e tecnologia. E’ bene lavorare sui grandi temi di educazione civica. Programma e scadenze sono importanti ma quando c’era bisogno di parlare ho sempre chiuso i libri. Niente conta come il giovane che hai davanti. Amo le sfide, avevo bisogno di ragazzi che magari facevano arrabbiare ma erano curiosi. Mai voluto mummie tra i banchi”, ha aggiunto.

La docente ha anche spiegato quali sono i compiti del coordinatore di classe e il suo ruolo in caso di bocciatura: “Un insegnante con tantissime funzioni tra cui la gestione del rapporto con famiglie spesso latitanti. Spetta a lui anche la telefonata che segnala la bocciatura, ma sarebbe meglio tornare al telegramma, perché le famiglie si scagliano contro chi è solo portavoce e non può ribattere alle offese per scongiurare denunce”.

Ed infine, un commento sulla vicenda di Rovigo e dei ragazzi che hanno sparato ad una docente con una pistola ad aria compressa inizialmente promossi con voti alti in condotta: “Non è un bel segnale: serviva il 5 in condotta con relativa bocciatura. Come categoria talvolta si sbaglia per evitar problemi o considerando positivo il buonismo mentre passa il messaggio che tutto è dovuto derubricando gravi gesti a bravate. La gioventù non ha consapevolezza dei limiti né che i docenti sono pubblici ufficiali”, ha concluso.