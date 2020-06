Una mamma denuncia: “Io esclusa dall’incontro di fine anno di mia figlia perché mio marito è medico impegnato con casi covid”

Oggi in molte scuole italiane è stato l’ultimo giorno di scuola. Un anno particolare per studenti e docenti alle prese, nel secondo quadrimestre, con l’emergenza coronavirus e la didattica a distanza.

Per la maggior parte degli alunni la fine dell’anno si è svolta a distanza, tramite il pc, per altri, invece, si è potuta svolgere all’aperto, in sicurezza.

Una lettrice, su Twitter, segnala un fatto accaduto in questi giorni: è stata invitata (non si capisce bene se dagli insegnanti o dai genitori, ma probabilmente si propende per la seconda ipotesi) a non partecipare all’incontro di fine anno della classe (che si è tenuto all’aperto, con le mascherine) in quanto suo marito lavora in ospedale con molti casi di coronavirus.

LadyO, questo il nickname della mamma sul noto social network, segnala anche il fatto che sia lei che il marito siano stati controllati periodicamente e non siano positivi al Covid-19.

Un fatto spiacevole accaduto oggi, in concomitanza con l’ultimo giorno di scuola, una mancanza di sensibilità verso chi ha operato con responsabilità per curare i malati di coronavirus in questi ultimi mesi.