Una Nessuna Centomila, discorso sulla violenza di genere di Massimiliano Caiazzo e Anna Foglietta: “Da mostrare a scuola”

Ieri, 8 maggio, è andato in onda su Rai1 il concerto organizzato dall’associazione “Una Nessuna Centomila” allo scopo di raccogliere fondi contro la violenza sulle donne. Presenti tantissimi esponenti della scena musicale italiana, soprattutto donne, come Elodie, Fiorella Mannoia, BigMama, Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma, Mahmood.

Una Nessuna Centomila, la kermesse benefica

C’è stato spazio, nel corso dell’evento, anche per uno discorso a due voci che ha fatto riflettere, portato in scena dagli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo, Carmine della fortunata serie tv “Mare Fuori“. I due hanno interpretato un uomo abusante e una donna vittima di violenza, usando parole tratte, come riporta Fanpage.it, da vere chat fornite dalla Polizia Postale.

La scena è stata molto forte e profonda, ed è stata lodata dagli spettatori sui social. “La violenza sulle donne ha tante forme ma un unico fine, annientarti. Questo monologo andrebbe fatto vedere in ogni scuola perché è importante imparare ad amare”.

Violenza sulle donne, come insegnare educazione sentimentale a scuola?

Educare alle relazioni, il piano Valditara e le polemiche

Come sappiamo a inizio dicembre scorso il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dopo le proteste pubbliche espresse dagli alleati leghisti e da Fratelli d’Italia, ha deciso “di non attivare l’incarico di garanti del progetto ‘Educazione alle relazioni’ a suor Monia Alfieri, Anna Paola Concia e Paola Zerman”.