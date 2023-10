Una prof siciliana al mare: “Che schifo, vorrei essere in cattedra. Se abitassi al Nord avrei il ruolo”. Pioggia di critiche

Di recente un video di una giovane docente siciliana pubblicato su TikTok ad inizio settembre sta facendo il giro dei social. La ragazza nel video prova ad ironizzare sulla sua situazione, mettendo in luce le differenze tra chi insegna al Nord e chi insegna al Sud.

Le parole della giovane

La ragazza, che dice di essere specializzata e vincitrice di un concorso, si mostra mentre si trova al mare, sotto un sole splendente. Sembra essere una cornice ideale, ma la ragazza non è tanto entusiasta. Ecco le sue parole: “Pensate che io sia fortunata a trovarmi a settembre ancora al mare. Io dico ‘che schifo’, che io per motivi burocratici e a causa di graduatorie infinite non sia in cattedra. Se abitassi al Nord avrei contratto a tempo indeterminato. Mi direte: ‘perché non te ne vai?’ Ma se ce ne andiamo tutti rimane un’isola di vecchi. Speriamo, continuiamo a lottare e prendere titoli”, ha detto.

“Hai la possibilità di non lavorare”

Le parole della giovane hanno sollevato molte critiche. Eccone alcune:

“Questo perché hai possibilità economica. ricordati che ci sono ragazzi laureati che vanno a lavorare all’estero non al nord. ti piace la vita comoda”.

“Perché hai la possibilità di non lavorare e continuare a spendere soldi per studiare. Sennò avresti cambiato carriera o avresti cambiato città. Facile”.

“Non è che al nord sia tutto oro ciò che luccica .. anche qui non siamo messi bene con le chiamate”.

“Il fatto che le graduatorie siano infinite non è un ‘motivo burocratico’, vuol dire semplicemente che ci sono più insegnanti di quelli che servono”.