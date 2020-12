Una scuola per la cittadinanza e non solo educazione civica

Entra in vigore quest’anno l’insegnamento dell’educazione civica che sostituisce la “vecchia” “Cittadinanza e Costituzione” istituita con una legge del 2008.

La legge, come è noto, è stata approvata nell’estate del 2019 con il consenso di tutte le forze politiche, pur non riscuotendo il consenso unanime nel mondo della scuola.

I motivi sono molteplici e ora il CIDI sta provando ad esplicitarli pubblicando un volume ricchissimo di interventi e contributi che mette a fuoco i molteplici nodi irrisolti della legge e delle Linee Guida.

Ne parliamo in questa intervista con Mario Ambel, direttore di Insegnare storica rivista del CIDI