Un’altra scuola è possibile: il ciclo di incontri formativi per docenti dell’Associazione Italiana Dislessia

L’Associazione Italiana Dislessia promuove “Un’altra scuola è possibile”, un itinerario formativo rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, che prevede convegni e laboratori, e si articola in tre incontri, che riguarderanno: Il Debate come strumento di confronto inclusivo, la conoscenza del Metaverso come luogo virtuale per estendere le azioni educative, le relazioni orizzontali tra docenti come base effettiva per l’inclusione degli alunni.

Gli obiettivi del percorso

I cambiamenti veloci che stanno coinvolgendo le scuole e in generale chi si occupa di education chiedono alle istituzioni educative uno sforzo sempre, maggiore, che pone a docenti e educatori la necessità di essere formati adeguatamente. A questa esigenza l’Associazione Italiana Dislessia, che dal 1997 si occupa di disturbi specifici dell’apprendimento, vuole rispondere con una proposta formativa, con l’obiettivo principale di contribuire a creare una scuola inclusiva per tutti gli studenti, ciascuno con le proprie caratteristiche specifiche. Il ciclo di conferenze, elaborato e proposto dagli esperti di AID e del settore al centro dei singoli convegni, vuole essere un viaggio fatto di momenti di confronto e di attività, connessi a un unico obiettivo finale: la costruzione di una comunità stimolante e inclusiva.

Sarà possibile partecipare sia in presenza sia a distanza, in modalità online.

Gli appuntamenti

Ecco il programma dei convegni:

Sabato 4 marzo 2023 – Istituto Righi, viale J. F, Kennedy, 112, Napoli, su “Il Debate: una metodologia didattica attiva nella formazione e nella valutazione”

Il convegno ha l’obiettivo di fornire elementi a supporto della validità del Debate con particolare attenzione al suo potenziale inclusivo.

Sabato 25 marzo 2023 – Casa del Teatro dei Ragazzi, C.so Galileo Ferraris, 266/C, Torino, su “Cos’è il metaverso?”, per conoscere da vicino l’ambiente digitale che simula il mondo fisico attraverso la realtà aumentata e la realtà virtuale.

Sabato 6 maggio 2023 – Liceo A. B. Sabin, via Giacomo Matteotti, 7. Bologna, che avrà per tema “Le relazioni orizzontali come premessa per una scuola inclusiva”, includere tutti significa innanzitutto stabilire un clima collaborativo tra i docenti nell’ottica di una comunità educante fondata sul benessere.

Iscrizioni e partecipazione

Maggiori informazioni sulla partecipazione alla diretta streaming, per gli iscritti in modalità online, verranno fornite nei giorni precedenti all’evento. Sia i partecipanti all’evento in presenza sia quelli a distanza avranno la possibilità di rivedere la registrazione dell’evento, nei giorni successivi alla sua conclusione.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione, che verrà inviato via email agli iscritti entro un mese dalla conclusione di ciascun convegno.

Per info e chiarimenti è possibile fare riferimento all’indirizzo email [email protected]