Uniostrava, aperte le iscrizioni per la Delegazione Italiana con sede a Roma

L’Università di Ostrava è un’università pubblica Statale della Repubblica Ceca con sede a Ostrava, che ha accreditato ed autorizzato il Corso di Laurea in Fisioterapia in Italia a Roma. Sono già aperte le iscrizioni per il test d’ingresso di Fisioterapia relativo l’anno accademico 2022/2023.

Perché iscriversi a Uniostrava e laurearsi in Fisioterapia

L’interesse per la professione di fisioterapista, in Italia, sta crescendo esponenzialmente ma le Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia che offrono questo percorso di laurea sono a numero chiuso. Solo un determinato numero di studenti riesce, superando un test d’ingresso, a iscriversi al corso di laurea in Fisioterapia, a fronte di un numero di domande infinitamente superiore.

Uniostrava rappresenta un’alternativa concreta alla crescente richiesta di posti per questo percorso di studi, e garantisce per la sede italiana 50 posti per anno accademico.

In cosa consiste il Corso di laurea in Fisioterapia

Il fisioterapista, secondo la definizione che offre il Decreto Sanità n. 741 del 1994, settembre, è colui che “in possesso del diploma universitario abilitante, svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita”.

Il corso di Laurea in Fisioterapia ha la durata di 3 anni per un totale 180 CFU ore e più di 1.500 ore di tirocinio da effettuarsi presso strutture convenzionate con il sistema sanitario nazionale o ospedaliere. Alla fine dei tre anni occorre superare una prova d’esame che corrisponde all’esame di Stato e, se lo si supera, si viene iscritti, in modo automatico, all’Albo professionale dei Fisioterapisti. Il percorso formativo può continuare attraverso Master e corsi di specializzazione che vanno ad ampliare il ventaglio di competenze teoriche e tecniche del laureando.

Per tutte le università italiane ed europee l’ingresso al corso di laurea di Fisioterapia è vincolato ad una graduatoria risultante dagli esiti di un test d’ammissione. Una volta raggiunto il numero massimo di studenti iscritti al corso vengono chiuse le iscrizioni ed è quindi necessario attendere un altro anno per ritentare l’ammissione.

Il test d’ammissione per il corso di laurea Fisioterapia

La difficoltà del test d’ammissione non è solamente attribuibile alle tematiche trattate nel test – cultura generale, logica, matematica, fisica, chimica e biologia, solo per citare alcuni esempi – quanto dal numero di iscritti in relazione ai posti realmente disponibili. In Italia ogni anno mediamente solamente un iscritto su 10 riuscirà ad immatricolarsi, lasciando quindi fuori una fetta importante di aspiranti fisioterapisti, per una cifra che si aggira, mediamente, tra il 70 e il 90% delle richieste d’ammissione.

È questo il contesto in cui si inserisce Uniostrava, Università pubblica della Repubblica Ceca che rende disponibile il corso di laurea in Fisioterapia in Italia, a Roma. Il titolo conseguito è valido in Italia ed altri paesi dell’Unione Europea e non richiede il superamento di esami aggiuntivi al fine dell’esercizio della professione. Come in tutte le università europee anche con Uniostrava è necessario superare un test d’ingresso. A tale proposito Uniostrava eroga ai propri iscritti un corso di preparazione al test.

L’intero corso è tenuto in italiano da docenti accreditati e con esperienza comprovata presso le aule ed i laboratori delle 2 sedi di Roma. E’ richiesta la presenza obbligatoria, così come tutti i corsi legati alle professioni sanitarie.

Validità del titolo accademico conseguito a Uniostrava

Il titolo accademico conseguito con l’Università di Ostrava ha pieno titolo e valore legale non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa e del Mondo secondo le direttive emanata dalla Comunità europea n. 36 del 2005 recepite in Italia con D. Lgs 206/2007.

Il tirocinio viene svolto in Italia presso strutture convenzionate e dislocate in tutto il territorio nazionale.

Sono aperte le iscrizioni per il test d’ingresso dell’anno accademico 2022/2023.

