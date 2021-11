Uniti per la scuola, firmato il protocollo per un percorso comune tra cinema, teatro e scuola

Uniti per la scuola, firmato il protocollo per un percorso comune tra...

E’ stato presentato questa mattina nella sala comunicazione “Aldo Moro” del ministero dell’istruzione, il progetto “Uniti per la scuola”, un’iniziativa volta a individuare nuove prospettive didattiche grazie all’incontro di pedagogisti e interpreti del mondo del teatro e dell’audiovisivo con docenti e studenti, attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali e cinematografiche, inserite in un’adeguata cornice pedagogica. Presenti all’evento il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, il ministro della cultura Dario Franceschini, Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, Vittoria Puccini, Presidente di “UNITA-Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo”, e Pierfrancesco Favino,socio fondatore di “UNITA”, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli,Direzione Artistica di “Alice nella Città”.

Bianchi: “Piace quest’idea di come si costruiscano assieme questi pilastri della vita civile che sono l’istruzione e la cultura, coloro che animano quotidianamente la nostra vita collettiva. Questo protocollo si riferisce ai ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, un momento molto delicato della nostra struttura scolastica. Una scuola nuova capace di dare coraggio, di mettersi assieme, di fare gruppo. Il modulo ha 20 ore di formazione tra novembre e febbraio. Ci sarà una fase di tutoraggio da marzo a maggio per spingere le classi, i gruppi a fare. Poi una fase di conclusione. Cosa faremo negli anni successivi, è l’inizio di un percorso, l’impegno più importante. Iniziamo con 10 scuole (Napoli, Bologna, Roma (2), Cinisello Balsamo, Canosa di Puglia, Ardea, Verona, Firenze (2)).

Franceschini: “Abbiamo un grande lavoro da fare insieme, cultura e scuola insieme. Dal 2016 lavoriamo al rapporto formativo con la scuola. Ci sono le risorse per investire su questi percorsi, si può fare un ottimo lavoro insieme.”

Detassis: “Iniziativa particolarmente importante per l’accademia. Cerchiamo di lavorare sulla formazione del nuovo pubblico, ci uniamo a questo progetto “Uniti per la scuola”. Stiamo cambiando la didattica del cinema e dell’audiovisivo. Il David sta cambiando, è uno strumento importante di formazione. Ringrazio i ministeri che hanno deciso di sostenere”.

Puccini: “Firmare un protocollo così importante per noi ci dà gioia, Unita è un’associazione di interpreti che conta già 1300 iscritti. Un lavoro culturale che deve andare di pari passo col mondo della scuola e della ricerca. Il progetto lo abbiamo raccontato a luglio al ministro Bianchi, è stato entusiasta. Gli abbiamo raccontato che volevamo mettere le tecniche del cinema e del teatro all’interno dell’ordinamento scolastico, ha risposto di firmare il protocollo e partire subito. L’idea fondamentale è quella di utilizzare gli strumenti e le tecniche del cinema e del teatro che possano sviluppare didattiche nuove con gli studenti partecipanti attivi di un processo che incentivi le loro risorse creative”.

Favino: “Il ministro ha parlato di scuola affettiva, più volte abbiamo sentito di impegno disinteressato. La nostra categoria vive di ciò che la circonda, la nostra proposta di collaborazione. I nostri ragazzi devono andare a scuola con piacere, gioia. Il loro mondo è fatto di serie televisive, videogiochi. Se noi non creiamo il ponte e siamo la matita in grado di unire i puntini. Il loro mondo è molto più ricco rispetto ai nostri tempi. La scuola siamo tutti, sono loro. Lo spazio scolastico lo fanno loro entrando lì dentro. Il nostro mestiere è fatto di collettività, vogliamo mettere quel poco che sappiamo per far vivere al meglio i nostri figli. Vogliamo dar loro il meglio del nostro presente”.