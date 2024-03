Università svelate, la ministra Bernini: “La conoscenza è la chiave che apre ogni porta, apriamo gli atenei, siamo sempre studenti”

Oggi, come abbiamo scritto, si celebra la Prima Giornata Nazionale delle Università con l’iniziativa “Università Svelate”, promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Bernini e la sua idea di Università

Per l’occasione la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha diffuso un videomessaggio in cui viene spiegato il senso dell’iniziativa: “Porte aperte per raccontarle, per farle conoscere, non solo per l’orientamento ma perché l’Università è parte della nostra comunità”, ha esordito la ministra.

Ecco alcuni aggettivi che ha usato per descrivere la sua idea di Università: “Innovativa: dobbiamo interpretare al meglio il mondo che cambia ogni giorno unendo creatività, ricerca, studio, progresso. Incisiva, deve tracciare un percorso con modelli per vivere meglio; inclusiva, l’Università è una parte di noi, si cresce insieme con il contributo di tutti, anche della ricerca. La conoscenza è la chiave che apre ogni porta: apriamo l’Università. Apriamoci all’Università. Siamo sempre tutti studenti della vita e nella vita”.

Eventi e iniziative dal Sud al Nord Italia

Nell’impossibilità di elencarle tutte, ecco di seguito alcune delle numerose iniziative, testimonianza della volontà del mondo accademico italiano di dialogare con i territori e tra di loro.

Roma Tre aderisce all’iniziativa aprendo le porte delle sedi del Rettorato e del Dipartimento di Architettura (Ex Mattatoio) proponendo alla cittadinanza visite guidate su prenotazione.



A Udine, una giornata, aperta a tutti, declinata in cinque momenti dedicati alla comunità, alla sperimentazione e sinergia con il territorio, alla tutela del patrimonio, alla ricerca e alla divulgazione.

L’Ateneo di Pavia vedrà tra i protagonisti della giornata il regista Ricky Tognazzi che, alle ore 15:00, terrà un incontro nell’Aula Magna dell’Università dal titolo “Il cinema e mio padre”, dedicato al grande Ugo, figura iconica del cinema italiano.

Saranno vari i momenti organizzati a Siena: si inizia al mattino alle ore 9 in aula magna del Rettorato, in Banchi di Sotto 55, con l’appuntamento “Orizzonti della ricerca: incontro con i ricercatori/ricercatrici del PNRR”.

L’Università degli studi di Cagliari aderisce all’iniziativa aprendo le porte dei suoi musei, archivi e collezioni, proponendo un ricco calendario di visite guidate e itinerari dedicati alle scuole. Dalla zoologia all’antropologia, dalla botanica alla geologia, passando per l’arte contemporanea e l’archivistica, con 17 itinerari ideati e pensati per studenti e studentesse dai responsabili e dai curatori delle diverse sedi museali.

L’Università del Salento ha organizzato una tavola rotonda intitolata “Saperi universitari e territorio: un dialogo tra le istituzioni”, ospitata dal Museo Sigismondo Castromediano alle ore 10:30; al termine della tavola rotonda, alle ore 12:00, si terranno due lezioni pubbliche organizzate dal Dipartimento di Beni Culturali e nella stessa giornata si realizzeranno altre iniziative, organizzate dagli altri Dipartimenti dell’Università del Salento.

L’Università della Calabria organizza degli incontri dedicati alle “Voci d’Europa” e alla “Leadership femminile” e agli “Stereotipi sulla violenza di genere”.

L’appuntamento, che coinvolge le sedi universitarie e i loro complessi monumentali attraverso eventi aperti al pubblico, a Firenze prende il nome di “Porte aperte a Unifi”. A partire dalle 16.30, l’Ateneo sarà pronto a svelarsi e accoglierà cittadini, famiglie e futuri studenti nei suoi quattro Campus: Centro storico, Morgagni, Novoli e Sesto Fiorentino.

L’Ateneo di Torino propone un evento sul tema “Politiche e cultura di genere negli Atenei italiani” presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale (via Giuseppe Verdi, 9) a partire dalle ore 15. Nell’ambito dell’iniziativa, Chiara Saraceno, Professoressa emerita dell’Università di Torino, tiene una lectio dal titolo: “La dimensione di genere all’università: non solo una questione di pari opportunità”.

L’Ateneo dell’Aquila, appena nominata Capitale della Cultura del 2026, apre i poli museali di pregio dell’ateneo. L’iniziativa rappresenta una opportunità di condivisione del sapere e del patrimonio scientifico con il territorio di riferimento, all’insegna di una partecipazione diretta della società civile.

L’Università di Padova promuove l’apertura gratuita alla cittadinanza di tante sedi museali e sedi storiche.

A Pisa ci sarà un ricco programma di iniziative offerte a tutta la comunità universitaria, alla cittadinanza e alle scuole, aprendo al pubblico per visite guidate a numerosi musei, tra cui la gipsoteca e le collezioni egittologiche biblioteche, collezioni, aree riservate dell’orto botanico.