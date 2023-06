Un’ora di assenza a scuola in cinque anni, alunna premiata. Una docente: “La bravura non si vede solo dalla presenza assidua”

Solo un’ora di assenza a scuola in cinque anni per una studentessa di Rieti, che ha ricevuto un premio dalla dirigente scolastica del suo istituto per la sua dedizione e la sua frequenza impeccabile a scuola. A riportarlo alcuni giornali locali, come Rietilife.

L’alunna frequenta un istituto comprensivo di Rieti. La dirigente scolastica le ha consegnato in questi giorni un attestato di merito. Ecco il commento di una docente su Facebook: “Ho avuto il piacere di averla come alunna per cinque anni, è un esempio raro di educazione e dedizione allo studio e ad ogni attività proposta. La mamma ha creato un capolavoro…e non si esagera!”.

Non sempre dipende dalla volontà personale

Insomma, oltre a non assentarsi quasi mai la ragazzina sembra avere anche un ottimo rendimento scolastico. La questione, in ogni caso, ha scatenato un dibattito: è davvero possibile, ma soprattutto sano, avere questi standard così alti? Giusto premiare una studentessa per non essersi mai assentata? Il merito si misura anche da questo? Chi, magari, non va a scuola per qualche giorno a causa di problemi di salute è meno meritevole?

Ecco come ha commentato una docente su Facebook: “Complimenti alla volontà ed alla buona salute della ragazza ma ricordiamoci che la bravura di una persona non si vede solo dalla presenza assidua oltre al fatto che non sempre dipende dalla volontà personale”.