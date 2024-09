Uomo investe ed accoltella l’ex moglie davanti alla scuola del figlio

Tragedia questa mattina a Soriso, piccolo paese sul lago d’Orta. Un uomo ha atteso la sua ex moglie davanti alla scuola dove stava accompagnando il figlio e l’ha prima investita con l’auto, poi colpita con un coltello. L’aggressione ha sconvolto i presenti, avvenendo in un luogo pubblico e in pieno giorno.

Come riportato dalla Stampa, la donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale, dove è attualmente ricoverata. L’uomo, di origine senegalese come la vittima, è stato fermato sul posto e arrestato dalle autorità. I due vivevano a Soriso da diversi anni, ma la coppia era separata da circa cinque. Dalle testimonianze emerge che la donna aveva avuto cinque figli dall’ex marito, un dettaglio che rende l’accaduto ancora più drammatico per la famiglia e la comunità locale.

L’episodio ha scosso profondamente il paese, dove l’evento ha avuto luogo in un contesto scolastico, un ambiente considerato sicuro, ma che in questo caso è diventato teatro di violenza.