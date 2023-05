Urla e insulti ad alunni, maestra allontanata da scuola con procedimento penale

Arrivano ancora tristi notizie sul comportamento inadeguato di alcuni insegnanti. Secondo quanto riportato da TGR, in una scuola dell’infanzia di Viterbo è scattata la denuncia da parte di alcuni genitori verso un’insegnante accusata di comportamenti offensivi e denigratori nei confronti dei bambini.

I genitori avevano notato segnali di sofferenza e malessere nei figli proprio mentre la maestra era di turno. Così le indagini sono partite monitorando i comportamenti della maestra grazie a una telecamera in classe. Non sono risultate violenze fisiche, ma strattonamenti, urla e insulti, tra cui: “Te do’ na papagna”, “stai zitta non sei nessuno”, “smettila di piangere che ti butto dove butto i rami secchi”. A questi si aggiungono epiteti ingiuriosi e urla a pochi centimetri dal viso, causando pianti inconsolabili.

La donna è stata immediatamente sospesa da scuola e adesso sarà sottoposta a un procedimento penale con l’accusa di maltrattamenti.