Urla e offese ai bambini e divieto di andare in bagno, docente di scuola primaria sospesa a Bologna

Andare a scuola era diventato un incubo per alcuni alunni di una quarta della primaria Carducci in viale Dante a Bologna. Una docente avrebbe adottato un comportamento molto severo e aggressivo nei confronti dei piccoli studenti con urla, offese, parolacce e anche il divieto di andare in bagno. Secondo quanto scritto dalla Repubblica, la docente di ruolo anche in passato avrebbe avuto accertamenti ispettivi in altre scuole.

Ed è proprio per questo che il provveditore ha deciso di intervenire, prima con la censura e il richiamo scritto e poi con le sospensione della maestra per poco più di un mese. Il dirigente, Agostino Tripaldi non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ha solo fatto sapere che la classe rimane coperta e che la docente è stata sostituita.

Anche il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Antonio Panzardi non si esprime sulla vicenda, ha solo commentato i diversi casi che si trova a gestire: “Il nostro ufficio si trova a gestire questi casi, alcuni molto delicati rispetto ai quali occorrono competenze giuridiche e capacità di analisi della situazione anche dal punto di vista pedagogico”.