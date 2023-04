Uso del cellulare in classe e alunni distratti, che fare? Strategie utili per attirare e mantenere l’attenzione degli studenti

I cellulari, purtroppo, quando si parla di attenzione in classe e partecipazione alle lezioni, non sono ottimi alleati per i docenti. Nonostante gli smartphone siano vietati, non sono pochi gli alunni che provano, di nascosto, ad usarli, con pessime conseguenze dal punto di vista dell’attenzione. VAI AL WORKSHOP

Essere un docente non significa solo essere competente in una materia, o saper applicare i principali principi della pedagogia e della didattica. La teoria, nel momento in cui un docente entra in classe e si siede in cattedra, si scontra con la pratica: bambini svogliati, bambini che si distraggono facilmente, bambini che non riescono a seguire, Bes, Dsa.

Sono molti i casi in cui un docente di scuola primaria o secondaria di primo grado potrebbe avere difficoltà a gestire classi composte da molti membri che non stanno attenti. Risulta importante conoscere alcuni metodi e strumenti attraverso cui potenziare la memoria e l’attenzione degli studenti, trasformare la teoria in un supporto pratico d’azione e personalizzare l’intervento in classe.

Il workshop

Su questi argomenti il corso Tecniche per migliorare l’attenzione e la memoria degli studenti, in programma dall’11 maggio, a cura di Marco Catania.

A differenza di un classico corso “frontale”, un workshop si caratterizza per una forte componente laboratoriale. Durante ogni incontro si potranno sperimentare in prima persona gli strumenti proposti, così da acquisirne piena familiarità ed essere guidato nella scelta degli strumenti migliori per la propria classe.

Essendo un workshop con attività laboratoriali è richiesta la partecipazione attiva con la condivisione della webcam e l’intervento a voce.

Questo workshop mira a far acquisire familiarità ai docenti con alcuni strumenti di potenziamento reperibili online gratuitamente, che possono essere utilizzati per migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti. Nel corso delle sei ore verranno dati accenni teorici rispetto alla memoria ed all’attenzione nel contesto scolastico, dopodiché verrà chiesto ai docenti di interagire in prima persona con gli strumenti presentati. Attraverso attività pratiche e interattive, i partecipanti potranno sperimentare direttamente funzionamento e potenzialità. Il relatore sarà presente per chiarire dubbi relativi all’argomento ed agli strumenti utilizzati.

