USR Calabria, tra poche ore è in arrivo il nuovo Direttore Generale. Dal Ministero filtra il nome della dott.ssa Antonella Tozza.

USR Calabria, tra poche ore è in arrivo il nuovo Direttore Generale....

Solo qualche giorno addietro avevamo pubblicato un articolo in cui parlavamo dei saluti della dott.ssa Antonella Iunti che lasciava la direzione generale dell’USR Calabria per approdare a Roma dirigere il Dipartimento delle risorse finanziarie e umane del MIM. Adesso arriva una notizia, che sembrerebbe essere qualcosa di più di una indiscrezione, l’USR Calabria sarà diretto dalla dott.ssa Antonella Tozza che nel ruolo ha un curriculum di tutto rispetto.

Il nuovo DG dell’USR Calabria

La dott.ssa Tozza ha diretto già l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, è laureata con lode in Scienze Politiche, è abilitata all’insegnamento per le discipline giuridiche ed economiche.

Se le notizie di questo incarico saranno confermate ufficialmente, possiamo dire che in Calabria arriva un Direttore Generale che ha ricoperto il ruolo di funzionario della Direzione Generale del personale dei Monopoli di Stato a Roma, che per sette annni, dal 1993 al 2000, è stata Vice Ispettore presso l’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato a Roma.

La dott.ssa Tozza ha diretto anche, come abbiamo suddetto, l’USR Abruzzo. Dall’incarico della direzione generale della scuola abruzzese dal 2022 è passata a ricoprire l’incarico della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Attendiamo l’ufficialità e l’insediamento

Se la notizia verrà confermata, si attende solamente l’ufficialità e il saluto di insediamento, nelle rive del mare ionico, nella bellissima sede dell’USR Calabria di Catanzaro Lido, dovrebbe arrivare direttamente da Roma, la dott.ssa Antonella Tozza.