Utilizzazione su sostegno, chi consegue il titolo di specializzazione entro il 4 luglio può fare domanda

Il 4 luglio è molto vicino e stiamo assistendo ad una corsa contro il tempo per il conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno di coloro che stanno terminando il VI ciclo di TFA. I docenti di ruolo che conseguiranno il suddetto titolo entro il 4 luglio prossimo, potranno presentare la domanda di utilizzazione per i posti di sostegno proprio nel giorno della scadenza delle domande. Se invece il titolo di specializzazione su sostegno viene conseguito dopo il 4 luglio, la domanda di utilizzazione su posti di sostegno non potrà essere presentata.

Domanda di utilizzazione su sostegno

L’articolo contrattuale che regola le utilizzazioni è l’art.2 del CCNI mobilità annuale 2019-2022. In tale norma, tra i vari destinatari delle utilizzazioni, troviamo anche i docenti titolari su posto normale ma che hanno il titolo di specializzazione sul sostegno. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell’art.2 del CCNI utilizzazioni è scritto che possono fare domanda di utilizzazione i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione.

Utilizzazione scuola primaria da posto comune a posto lingua

I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.

Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di

organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12.