Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021/2022, su Istanze Online le prime notifiche

Da qualche giorno, a partire dall’8 luglio 2021, nell’Archivio delle Istanze OnLine, potrete trovare l’atto di notifica delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria 2021/2022.

Novità convalida mobilità annuale

Per la prima volta, anche per la mobilità annuale, il Ministero ha deciso di utilizzare il meccanismo delle Istanze OnLine per le notifiche di convalida. In questi giorni stanno arrivando nell’Archivio di Istanze OnLine gli atti di convalida del punteggio delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Nella notifica è scritto: “AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA IN OGGETTO DA LEI PRESENTATA VERRANNO PRESI

IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI DATI”…

Reclamo del punteggio o delle precedenze

Una volta ricevuta la notifica del punteggio, delle precedenze e di tutti i diritti richiesti nella domanda di mobilità annuale, il docente che ritiene di essere stato danneggiato sulla valutazione del punteggio o di eventuali precedenze, può, entro i 5 giorni successivi alla suddetta notifica su Istanze OnLine, presentare legittimo reclamo.

Ai sensi dell’art.20, comma 3, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

SCARICA IL MODULO RECLAMO PUNTEGGIO