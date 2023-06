Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2023/2024, utili puntualizzazioni per una compilazione precisa e corretta

Ricordiamo che dal 15 giugno al 5 luglio sarà possibile inoltrare la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria dei docenti per l’anno scolastico 2023/2024. Non tutti i docenti dovranno compilare la domanda su istanze online, alcune categorie di docenti dovranno compilare il modello cartaceo/file editabile per poi inviarlo all’ufficio scolastico provinciale di destinazione tramite posta elettronica certificata.

Alcune puntualizzazioni importanti

Per una precisa e corretta compilazione della domanda di Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria bisognerebbe sapere che:

nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; ( Solo per le Utilizzazioni)

per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;

l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma

I docenti che utilizzano la PEC per l’invio

Dovranno compilare il modello cartaceo o il modello file editabile i neoassunti in ruolo a tempo determinato 2022-2023 da GPS I fascia Sostegno, i docenti entrati in ruolo a tempo determinato nel 2022-2023 da concorso straordianrio bis. Le suddette categorie di docenti dovranno attendere la convalida della domanda dopo avere superato, con le prove previste, l’anno di prova. L’inoltro della domanda dovrà essere fatto tramite PEC all’ufficio scolastico provinciale della provincia scelta dall’aspirante. Dovranno compilare il modello cartaceo anche i docenti di religione cattolica e il personale educativo che potranno scaricare i modelli a loro dedicati da questo link ufficiale.

Gli altri docenti compilazione su Istanze OnLine

I docenti già entrati in ruolo precedentemente al 2022/2023 e coloro che anche se neoassunti nel 2022-2023 hanno però un contratto a tempo indeterminato e non sono docenti di religione cattolica, potranno compilare la domanda regolarmente in formato digitale dalla piattaforma delle Istanze OnLine del Ministero.

GUARDA I NOSTRI TUTORIAL