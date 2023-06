Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2023/24: docenti vincolati, ricongiungimento e altro

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

1) Sono una docente entrata in ruolo nell’anno 2022-2023 su sostegno da GPS I fascia e ancora ho un contratto a tempo determinato e sto per finire l’anno di prova. Potrò presentare istanza di assegnazione provvisoria verso la provincia in cui vivono i miei genitori?

La risposta è affermativa. L’accordo raggiunto tra Amministrazione e sindacati darà l’opportunità anche a chi è entrato in ruolo su sostegno da GPS I fascia nel 2022-2023 di potere presentare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la provincia in cui risiedono i genitori. Nel caso specifico per l’assegnazione 2023-2024 la domanda dovrà essere compilata in modalità cartacea, inviata per PEC all’ufficio scolastico della provincia in cui risiedono i genitori con tutti gli allegati di riferimento e l’ufficio la convaliderà non appena avrà riscontrato l’esito positivo del superamento dell’anno di prova.

2) I docenti vincolati per avere avuto trasferimento interprovinciale nella provincia di residenza X per l’anno scolastico 2023-2024, potranno presentare istanza di assegnazione provvisoria all’interno della provincia X per ricongiungimento al coniuge verso il comune dove risiede?

Anche in questo caso diamo una risposta affermativa. La domanda dovrà essere compilata e inoltrata dalla piattaforma delle Istanze OnLine del sito dell’Istruzione e del Merito. Si raccomanda di inserire il tra le prime preferenze le scuole del comune di residenza del coniuge, il codice del comune di residenza del coniuge e solo dopo i codici di altri comuni della provincia.

3) È possibile presentare più domande di assegnazione provvisoria per più ordini di scuola o per altre classi di concorso dello stesso ordine di scuola in cui si è titolari?

La risposta è affermativa solo se si è superato l’anno di prova e se si è in possesso del titolo di abilitazione per altri insegnamenti. Chiaramente bisognerà indicare in domanda le classi di concorso per cui si vuole richiedere l’assegnazione provvisoria e dichiarare in allegato il titolo di abilitazione per l’insegnamento delle classi di concorso richieste. Per l’assegnazione provvisoria in altro ordine di scuola bisognerà presentare Istanza separata.