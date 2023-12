Vacanze Studio all’Estero: un MUST nel percorso formativo di ogni studente

Da sempre la Vacanza Studio all’Estero rappresenta per uno studente la prima vera occasione per viaggiare da soli senza i propri genitori, la prima vera occasione di incontro e confronto con una realtà nuova dove fare nuove amicizie, mettere alla prova la propria indipendenza e conoscere nuove culture.

Un’opportunità straordinaria per arricchire le proprie conoscenze, non solo linguistiche, ma anche per sviluppare nuove competenze ed una mentalità aperta e inclusiva che li trasforma in cittadini del mondo e che può influenzare le loro decisioni accademiche e future carriere.

Per tutti questi motivi questa esperienza diventa negli anni fonte di ricordi indimenticabili che restano nella memoria per sempre.

Viaggiare e studiare all’estero è diventato ormai un MUST che sempre più famiglie richiedono e si aspettano nel percorso formativo e scolastico dei propri figli trasformando quindi la vacanza studio all’estero nel viaggio, nel regalo che mette d’accordo studenti e genitori.

Le proposte sul mercato sono tante e non è facile sapersi districare e conoscere nel dettaglio le varie possibilità; risulta inoltre fondamentale affidarsi a mani esperte nell’organizzazione di questi viaggi;

i fattori da tenere infatti in considerazione sono tanti dalla destinazione finale, ai corsi offerti, dall’assistenza fornita alla sicurezza.



Per capire meglio questo settore e i diversi programmi possibili abbiamo incontrato e conosciuto inter•studioviaggi una delle realtà più importanti e storiche sul mercato italiano che da più di 45 anni offre queste esperienze a studenti di ogni età.

inter•studioviaggi è infatti un interlocutore unico e affidabile per tutte le tipologie di programmi di studio all’estero dalle Vacanze studio estive (di gruppo o individuali) all’ Anno all’estero (da tre mesi ad un anno in una high school straniera), dagli Stage di classe ai soggiorni linguistici individuali e di aggiornamento per adulti e professionisti.



“Lavoriamo con i college più rinomati e con le più importanti università al mondo, con i migliori partner internazionali e con le scuole di lingua più famose per offrire sempre la migliore esperienza possibile.

Cerchiamo ci occuparci personalmente della gestione di tutti gli aspetti del viaggio, dalla prenotazione del volo al programma didattico e culturale, dedichiamo molta attenzione alla formazione del nostro staff in Italia ed all’estero per poter orientare ed assistere al meglio i nostri clienti prima, durante e dopo il viaggio.”

Nel corso degli anni l’azienda si è ampliata aprendo sedi in Gran Bretagna e negli stati Uniti per essere sempre più vicino alle esigenze degli studenti italiani e internazionali.

Per rendere i programmi, soprattutto le Vacanze Studio estive, ancora più interessanti e convenienti si possono sfruttare diverse occasioni ed offerte speciali durante l’anno per godere di sconti interessanti sulle quote di partecipazione.

Ad esempio prenotando un vacanza studio di 2 settimane per l’estate 2024 per una qualsiasi destinazione (Inghilterra, Stati Uniti, Scozia, Irlanda, Canada etc) entro il 20/12, con un piccolo acconto di eu 390 si può fare un fantastico regalo di Natale ai propri figli ed avere uno sconto di 300 euro sulla quota finale.



