Vacanze, una docente: “Troppo lunghe in estate. Insegnanti badanti? Se non sanno tenere gli studenti devono cambiare lavoro”

Vacanze, una docente: “Troppo lunghe in estate. Insegnanti badanti? Se non sanno...

Come ogni anno, in questo periodo, esplode il dibattito sulla durata delle vacanze estive. Molte persone credono che ben tre mesi di pausa dallo studio per gli studenti siano troppe. C’è chi invece sostiene che la scuola non è un parcheggio e che non bisognerebbe vederla come un semplice luogo dove gli alunni vengono “intrattenuti”.

A parlare del tema, su Twitter, è stata la docente di economia aziendale Valentina Chindamo: “La scuola sta per finire e le vacanze estive dureranno quasi 14 SETTIMANE. Quattordici settimane sono tantissime e questo periodo non ha alcun senso per i ragazzi e le ragazze ma nemmeno per le famiglie che, come ogni anno, dovranno arrangiarsi”, questa la sua opinione.

La #scuola sta per finire e le vacanze estive dureranno quasi 14 SETTIMANE.



Quattordici settimane sono tantissime e questo periodo non ha alcun senso per i ragazzi e le ragazze ma nemmeno per le famiglie che, come ogni anno, dovranno arrangiarsi. — Valentina Chindamo (@valechindamo) June 7, 2023

Meglio spalmare le vacanze durante l’anno?

Un utente ha sollevato la questione della scuola-parcheggio: “La scuola non ha funzione di parcheggio, la pausa didattica ha una sua funzione, il problema è che non si spendono soldi per attività collaterali di aiuto alle famiglie”. La docente ha così risposto: “Sono un’insegnante quindi so benissimo che la scuola non è un parcheggio ma credo bisognerebbe spalmare meglio le vacanze durante l’anno per rendere la pausa estiva maggiormente sostenibile per le famiglie ma anche per gli apprendimenti. Come fanno in tanti altri paesi”.

“Un periodo così lungo è dannoso per gli studenti e a sostenerlo non sono io ma la ricerca scientifica sul tema. Basta una semplice ricerca su internet, digitando ‘summer learning loss'”, ha aggiunto.

“Tenere gli alunni in classe in estate è impossibile”

Il dibattito si è infiammato con un cinguettio di un altro utente: “Se lei è insegnante sa che tenere gli alunni elementari e medi in classe a giugno è impossibile. Li si può tenere solo in cortile a fare casino, del resto nella logica della scuola liberale tutta parcheggio, svacco e ricreazione di minorenni. E gli insegnanti ridotti a badanti”.

“Se un docente non sa tenere i propri studenti deve cambiare lavoro perché evidentemente non è adatto”, ha controbattuto l’insegnante.