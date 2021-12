Vaccini 5-11 anni, Figliuolo: “si parte il 16 dicembre”. De Luca: “3mila bambini contagiati”

Consueta conferenza stampa del venerdì del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Oltre ad analizzare la situazione Covid nella Regione, De Luca ha anche affrontato il tema della vaccinazione dei bambini, al via fra pochi giorni:

“La fascia d’età con più contagi è quella 5-11 anni, con tremila contagi. Serve accelerare la vaccinazione a questa fascia. Dal 16 cominciamo questa campagna di vaccinazione, ad oggi si sono registrati per la vaccinazione già 2mila bambini. Avremo una campagna di vaccinazione importante. Contiamo di utilizzare il periodo festivo di chiusura delle scuole per incrementare le somministrazioni. abbiamo un ricovero grave in terapia intensiva di un bambino di 9 anni”.

A confermare la data del 16 dicembre come avvio delle somministrazioni per la fascia 5-11 anni è il commissario straordinario Figliuolo: “La struttura commissariale ha già programmato la distribuzione della prima quota di dosi del vaccino a uso pediatrico destinate all’Italia (circa 1,5 milioni di dosi), disponibili a partire dal prossimo 15 dicembre 2021, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio 2022.

Ancora Figliuolo: “Le Regioni avvieranno, in parallelo, la vaccinazione dei bambini della fascia di età 5-11 anni, a partire dal prossimo 16 dicembre” dando ”priorità ai bambini con elevata vulnerabilità” e a quelli ”conviventi di soggetti immunocompromessi o con elevata vulnerabilità al Covid-19 per età o fragilità, nel rispetto del principio di massima precauzione”.