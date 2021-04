Petizione per la vendita dei vaccini anti-Covid-19 in farmacia

Sono un’insegnante d’Inglese della provincia di Cosenza, di Corigliano-Rossano e voglio dire la mia sul caos vaccini che si è creato.

La soluzione per risolvere il problema della pandemia è il vaccino lo sappiamo tutti ma la Campagna Vaccinale in Italia ed in Europa in generale fa acqua da tutte la parti.

Qui da noi in Italia alcune Regioni sono più avanti altre più indietro poi c’è sempre il problema delle dosi che ad un certo punto vengono consegnate in meno rispetto a quanto previsto. Inoltre molti hanno paura di Astra Zeneca per i casi di trombosi verificatisi che sono rari ma possibili.

Ecco perché se i vaccini venissero venduti in Farmacia al prezzo di listino non ci sarebbero più intoppi. Ognuno sceglierebbe il vaccino che vuole non ci sarebbero problemi nelle prenotazioni com’è successo ad alcuni anziani che sono stati mandati in altre Regioni rispetto a quella di residenza ed anche a Giugno.

La gente spende tanti soldi per cose inutili perché non per i vaccini?

Ho creato una petizione per questo, firmate se siete interessati.

Carmen Ruffo

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook