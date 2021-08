Vaccini Covid, a Napoli open days “W la scuola” dedicati anche agli studenti

Il rientro in classe si avvicina e le varie città provano garantire un inizio anno scolastico in sicurezza. A Napoli, ad esempio, sono stati istituiti open days chiamati “W la scuola”. L’iniziativa fa parte delle azioni che l’Asl ha messo in campo “su preciso indirizzo del governo regionale e dell’Unità di Crisi e che hanno contribuito a fare della Campania una delle prime regioni per vaccinazione di quanti si sono registrati in piattaforma”.

Campania, primato dei vaccinati tra il personale scolastico

In una nota stampa si legge che “proprio tra il personale scolastico la Campania vanta il primato di immunizzazioni, grazie anche alla risposta di una categoria che ha dimostrato sin da subito grande senso di responsabilità e forte senso civico”.

A chi non ha potuto vaccinarsi prima e agli studenti sono dedicati 4 open day per tutte le fasce di età programmate: Stazione Marittima, mercoledì 25 agosto, ore 9,00/18,00 (1.500 dosi); lunedì 30 agosto, ore 9,00/18,00 (1.500 dosi). E poi alla Mostra d’Oltremare venerdì 3 settembre, ore 9,00/18,00 (5.040 dosi); lunedì 6 settembre, ore 9,00/18,00 (5.040 dosi).

Ciro Verdoliva, Direttore generale ASL NApoli 1 Centro, ha dichiarato: “II vaccino è lo strumento giusto per fare in modo che studenti e personale scolastico possano finalmente vivere l’attività didattica in presenza. In vista dell’avvio dell’attività didattica, che tutti vogliamo e auspichiamo si svolgano senza dover ricorrere alla DAD, è importante la collaborazione di tutti: personale scolastico, studenti e famiglie”.