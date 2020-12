Vaccini insegnanti, a luglio le prime dosi?

Il TG3 delle 14:15 di oggi 22 dicembre rivela le tempistiche del piano vaccini definito dal Ministero della Salute, che si compone di un nuovo dettaglio di non poco conto: le possibili date. La maggior parte degli insegnanti potrebbero essere vaccinati da luglio a settembre, con un anticipo a partire da aprile e maggio ma solo per i docenti fragili, probabilmente.

Le immagini del Tg3

Il piano vaccini

Nel documento ministeriale del 12 dicembre si legge: Naturalmente, con l’aumento delle dosi di vaccino si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, quali anzitutto gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità, etc.

Ma riepiloghiamo quali categorie verranno vaccinate per prime. Ecco cosa ha riferito il Ministro Speranza.

Categorie da vaccinare

Operatori sanitari e socio sanitari, per il rischio più elevato di contrarre il Covid-19 e di infettare persone fragili: oltre 1 mln di persone;

residenti e personale dei presidi residenziali per anziani, categorie ad elevata priorità di vaccinazione, 570 mila persone;

persone in età avanzata: over 80, oltre 4 mln di persone; tra 60 e 79 anni 13 milioni di persone; persone con almeno una comorbilità cronica 7 mln di persone.

Altre categorie, residualmente: operatori dei servizi essenziali quali insegnanti e personale scolastico; quindi forze dell’ordine e personale delle carceri.

Tempistiche del vaccino

In sintesi, come è noto da quando il Ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il piano di vaccinazione, il personale sanitario dovrebbe iniziare per primo, come da indicazioni dell’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali), il 29 dicembre, con Pfizer BionTech, che ci fornirà oltre 8 mln di dosi; a seguire, il 12 gennaio sarà la votla del vaccino Moderna, che fornirà oltre 1 mln di dosi.