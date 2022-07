Vaccini scuola, 21 genitori no vax accusati di aver presentato falsi certificati vaccinali grazie ad un medico compiacente

Alcuni genitori sono finiti nel mirino della procura di Rimini nell’ambito di un’inchiesta sulle vaccinazioni obbligatorie coordinata dal sostituto procuratore di Rimini Giulia Bradanini. I fatti di cui questi genitori sono accusati, come riporta Today.it, sarebbero avvenuti durante il periodo pre-covid, dal 2017 al 2019.

I padri e le madri in questione avrebbero fatto carte false dichiarando il falso a proposito dell’avvenuta somministrazione dei vaccini obbligatori per iscriversi a scuola ai propri figli. Come ci sarebbero riusciti? Grazie alla compiacenza di un medico, deceduto nel 2019, che in cambio di una cifra pari a circa 300 euro avrebbe prodotto le false certificazioni.

Da dove partono le indagini

Tutto nasce da una particolare anomalia riscontrata: un medico di Pesaro-Urbino aveva infatti firmato una quantità di certificati vaccinali sospetta nella provincia di Rimini. Dopo aver scavato a fondo nella vicenda è emersa la presenza di una comunità di no vax, tutti residenti nella Valconca tra Montescudo e Gemmano.

Il modus operandi dei genitori

Il modus operandi degli accusati era collaudato: il medico in questione veniva contattato dai genitori dei bambini, tutti nati tra il 2006 e il 2015, che dovevano essere sottoposti alle dieci vaccinazioni obbligatorie per essere iscritti all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia.

Una volta pagato, il dottore attestava la falsa vaccinazione dei bimbi. Per i genitori di un totale di 16 scolari l’imputazione è quella di corruzione in concorso.