Vaccini scuola, la virologa Capua: “Priorità non è vaccinare gli insegnanti ora”

Intervenuta nel corso della trasmissione “DiMartedì” in onda su La7, la virologa Ilaria Capua ha risposto con parere negativo a chi chiedeva se fosse il caso di vaccinare subito gli insegnanti:

“Sono convinta che la priorità in questo momento sia tenere le persone fuori dagli ospedali. Ogni persona che viene ricoverata in terapia intensiva costa un occhio della testa e questi ospedali, che devono riprendere la loro attività normale, non riescono. Ricordo la fatica pandemica, i medici sono allo stremo delle forze, anche gli infermieri bisogna aiutarli e bisogna avere dei piani per intervenire in loro supporto”.

“Non credo che in questo momento sia prioritario vaccinare gli insegnanti perchè gli insegnanti non sono quelli che vanno a finire in ospedale. In ospedale ci vanno altre persone. Tornando all’etica di tutti gli interrogativi che questa emergenza pone, a questo punto io credo che dobbiamo salvare vite“.