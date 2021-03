Vaccino AstraZeneca, a docenti e Ata non serviranno più permessi e ferie: ma la maggior parte ha già fatto la prima dose

Passa nel ‘Decreto-legge sostegni’ la norma che permette di vaccinare docenti, educatori e personale Ata della scuola, al fine di non essere contagiati dal Covid, senza che ricorrano a permessi e ferie.

Casa (M5S): approvata norma ad hoc

In attesa di prendere visione del testo definitivo approvato dal CdM l’annuncio arriva dall’on. Vittoria Casa (M5S), presidente della commissione Cultura della Camera.

“Nel ‘Decreto-legge sostegni’ appena licenziato dal Consiglio dei Ministri – ha dichiarato Casa – c’è una norma ad hoc che permette al personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) di vaccinarsi senza dover ricorrere a permessi e ferie. È un tema che ho sollevato nei giorni scorsi e che ha trovato la giusta sintonia del governo”.

Abbattiamo gli ostacoli

“Viviamo un momento assolutamente eccezionale della nostra storia – ha continuato la pentasellata – ed è necessario lo sforzo di tutti affinché questa grande opera di sanità pubblica vada avanti senza il minimo ostacolo”.

“La sicurezza è fondamentale per riprendere le lezioni in presenza in maniera quanto più possibile sollecita e permanente. È una necessità impellente per tutte le nostre ragazze e tutti i nostri ragazzi”, ha concluso la deputata grillina.

Mezzo milione lo dove ancora fare

Va ricordato che il provvedimento giunge dopo che la maggior parte dei docenti e del personale Ata della scuola, circa 700 mila su un totale di 1,2 milioni si è già sottoposta alla somministrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca.

Per circa mezzo milione di dipendenti e per tutti coloro che vorranno sottoporsi alla seconda dose, a partire dal mese di maggio, il permesso accordato dalla maggioranza di governo potrebbe tornare molto utile.

