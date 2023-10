Valditara a Caivano: “Onorato di stringere la mano ai prof. Non vi abbandoneremo. Mantenute le promesse” Il video

Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in occasione della visita a sei istituti scolastici del comune di Caivano dove il Governo ha avviato un piano di riqualificazione e di recupero, rivolgendosi ai docenti ha detto: “Oggi sono qui per stringere la mano, e ne sono onorato a quei tanti docenti, a quel personale meraviglioso, a quei dirigenti che ci stanno aiutando e che non intendiamo abbandonare mai. Lo Stato è qui, sarà sempre al vostro fianco”, ha detto il ministro nell’istituto comprensivo Parco verde in viale Margherita.

Ha quindi concluso: “Lo Stato è più forte di qualsiasi altra avversità, di qualsiasi male che possa cercare di corrodere e corrompere la nostra società”.

“Il governo ha donato cento zainetti e cento tablet per gli alunni dell’istituto comprensivo Parco Verde in viale Margherita a Caivano. Negli zainetti c’è anche tutto l’occorrente, come gli astucci: “Ce lo ha chiesto la scuola e noi abbiamo risposto”, ha osservato il ministro Valditara durante la visita nella scuola.

La dotazione scandisce il progetto di rete studiato per il territorio di Caivano e illustrato questa mattina da Valditara.

Il ministro ha poi annunciato un progetto di rete studiato per il territorio di Caivano che porterà nelle scuole iniziative interdisciplinari finalizzate ad attrarre i bambini, a educarli, e a sottrarli alla strada. In particolare Valditara ha parlato del progetto inserito nel decreto Agenda Sud.

Il ministro si è rivolto ai bambini, ai ragazzi, ai docenti facendo il punto degli “impegni presi” e delle novità. E tra le novità, ha incalzato Valditara, c’è “la firma, prevista per oggi, di quel progetto di rete che mette in collaborazione le scuole di Caivano, progetto di rete che ci ha consentito di realizzare una serie di iniziative fondamentali nel dialogo con tutte le scuole”.

Il progetto prevede, ha aggiunto il ministro, che “per ogni scuola ci saranno progetti, musica, iniziative cinematografiche, sport”.

In questo progetto è “fondamentale il dialogo con le scuole”. È fondamentale – ha sottolineato il ministro – capire ciò di cui si ha bisogno, è fondamentale assistere e aiutare le scuole”.

