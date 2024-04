Valditara a Caserta: “quanto è grande la scuola italiana con questi meravigliosi docenti e studenti”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto all’evento “Scuola Futura Campus” a Caserta. Durante il suo intervento si è rivolto soprattutto ai giovani, spiegando loro il senso del merito e delle eccellenze italiane e rivolgendo un ringraziamento “ai meravigliosi docenti”.

“Ma chi sono le persone meritevoli?” – inizia così il suo discorso il ministro. “Anche qui, sfatiamo un mito ragazzi, Meritevoli siete tutti voi, potete essere tutti voi, perché il merito non è qualche cosa di elitario. Il merito non è qualche cosa di eccezionale. Il merito è dare ciò che meglio voi potete dare con l’impegno. E allora, merito e impegno si coniugano per esprimere i vostri sogni, per esprimere le vostre abilità”.

E continua: “Ecco perché io sogno una scuola, la scuola che chiamo costituzionale, cioè la scuola che esalti la persona di ogni studente, una scuola nuova, una scuola che lasci al passato l’idea che esiste un unico modello di intelligenza. La psicologia, invece, ha accertato che ci sono tante intelligenze. Ognuno di voi ha un’intelligenza dentro di se. Quell’intelligenza va individuata, valorizzata, coltivata, espressa, perché voi possiate costruirvi un grande futuro. Ecco qual è il mio sogno, dare realizzazione ai vostri sogni, investire nella scuola perché voi possiate avere un futuro degno dei vostri sogni”.

Valditara parla anche degli investimenti sulla scuola: “Pensate che soltanto sull’edilizia scolastica da quando mi sono insediato abbiamo speso qualche cosa come quasi 800 million di euro. E non sono solo soldi PNRR, sono anche soldi che abbiamo trovato noi come ministero, soldi che prima sarebbero andati verso tanti rivoli e che invece abbiamo deciso di concentrare per far sì che le vostre scuole possano essere scuole dignitose, scuole belle, scuole dove si lavora e si studia con entusiasmo. E allora il messaggio che io vi lancio proprio in questa giornata dell’arte, giornata del Made in Italy. Beh, questa è una regione straordinaria. Pensate soltanto a quello che avete qua in questa città, oltre alla Reggia, ma pensate al settificio, ai settifici di San Leuccio. Ma quella è arte pura, è arte mondiale. Ma pensate all’anfiteatro Campano che alcuni di voi ieri hanno visitato all’interno di questo progetto di Scuola Futura a Santa Maria Capua Vettere, a Santa Maria Capua Vettere, l’anfiteatro Campano che è il secondo più grande dopo il Colosseo”.



“Quando prima ho visto quegli esempi di quelle scuole che ho visitato alla Reggia, quegli esempi di genialità, di creatività, di innovazione, ho capito quanto bella sia la scuola italiana – conclude il ministro – di quanto grande sia la scuola italiana con questi meravigliosi docenti, con questi meravigliosi studenti che sono una ricchezza per il nostro Paese. Voi siete la ricchezza dell’Italia, ricordatevelo. Voi siete il futuro di questa nazione che deve tornare ad essere la nazione guida dal punto di vista culturale, perché noi abbiamo tutto per esserlo. Dobbiamo avere la volontà di esserlo. E dalla scuola noi dobbiamo far rinascere questo straordinario paese per dare un futuro grande, degno e bello a ragazzi, a ragazze stupendi come voi”.