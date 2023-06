Valditara al G20 in India: “Contrastare la povertà educativa, problema crescente in tutto il mondo”

Valditara al G20 in India: “Contrastare la povertà educativa, problema crescente in...

Oggi, 22 giugno, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato al G20 in India. Il capo del dicastero di Viale Trastevere ha illustrato i temi sui quali si è confrontato con altri omologhi e politici internazionali. Ecco le sue parole, condivise su Twitter.

“Gli interventi dei ministri al G20 di Pune stanno confermando una linea comune sulla necessità di trasformare la scuola e di contrastare la povertà educativa, che è un problema crescente in tutto il mondo. Con la personalizzazione dell’istruzione, il potenziamento delle materie scientifiche e delle dotazioni tecnologiche e il rafforzamento dell’integrazione tra formazione e lavoro, l’Italia è pienamente inserita in questo processo di sviluppo indispensabile e urgente”, ha detto Valditara, parlando ancora una volta di personalizzazione della didattica.

L’incontro con l’omologo inglese Gibb

Con il ministro inglese @NickGibbUK ho condiviso l'importanza di assicurare a tutti le competenze fondamentali linguistiche e matematiche, e la prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. (1/3)#G20India @g20org pic.twitter.com/NVQ1Bnf40C — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) June 22, 2023

Quest’ultimo ha poi detto di aver incontrato il ministro dell’istruzione del Regno Unito Nick Gibb, con il quale si è confrontato su temi quanto mai urgenti per entrambi i paesi: “Al G20 per discutere di come dare importanti opportunità di successo formativo ad ogni giovane. Con il ministro inglese Nick Gibb ho condiviso l’importanza di assicurare a tutti le competenze fondamentali linguistiche e matematiche, e la prospettiva dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Per entrambi sono altresì temi decisivi la lotta alla dispersione scolastica, il rafforzamento dell’istruzione tecnica e professionale, la personalizzazione della formazione e l’orientamento. Per questo abbiamo deciso di costituire un gruppo di lavoro Italia-Regno Unito in cui condividere le esperienze di successo dei nostri due Paesi”, ha concluso.