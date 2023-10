Valditara al Salone dello Studente: “I giovani sono molto meglio di come vengono narrati”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto al Salone dello Studente organizzato da Campus insieme a MF-Milano Finanza e Italia Oggi. Come riportano i suoi tweet, Valditara ha difeso i giovani del nuovo millennio: “Al Salone dello Studente a Roma, di fronte a tanti ragazzi appassionati, ho voluto smentire un luogo comune. I nostri giovani sono infatti molto meglio di come vengono narrati. La scuola deve essere capace di accendere in loro la fiamma della passione e dell’interesse. Con motivazione e impegno si possono realizzare sogni e raggiungere traguardi”.

Ecco alcuni stralci del suo discorso: “Noi dobbiamo rompere il paradigma della scuola gentiliana che vedeva al vertice della piramide il liceo classico e considerava gli istituti tecnico-professionali” una scelta di serie B. In un’ottica di valorizzazione di tutte i tipi di scuola, il governo ha introdotto nell’anno scolastico appena iniziato due importanti figure: il tutor e il docente orientatore. Il tutor è una importante sfida che noi abbiamo voluto introdurre che avrà la funzione di “coordinare i colleghi per favorire l’individuazione e la valorizzazione dei giovani talenti. L’idea è creare un percorso su misura per ogni ragazzo, cucito come un abito sartoriale. Molta attenzione sarà data al potenziamento del percorso di studi: vogliamo che nessuno resti indietro, ma vogliamo anche che chi si annoia in classe perché è già avanti possa essere adeguatamente supportato”.

E ancora: “Il docente orientatore deve conoscere le esigenze della società e deve aiutare i giovani a orientarsi sulle scelte che riguardano il loro futuro. In modo che possano fare delle scelte consapevoli e non per seguire la moda del momento o i consigli di parenti e amici”.