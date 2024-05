Valditara elogia i docenti: ogni giorno mostrano amore per i giovani e passione per la scuola

Valditara elogia i docenti: ogni giorno mostrano amore per i giovani e...

La scuola italiana è uno dei massimi esempi di come un’istituzione pubblica possa fare del bene ai giovani: a ricordarlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Durante la cerimonia di consegna delle borse di studio a giovani talenti in matematica, svolta nell’istituto Ispettori di polizia di Nettuno, il numero uno del dicastero bianco di Viale Trastevere ha detto che “dobbiamo riprendere a parlare di bene, un concetto bello e importante con una grande storia. Il bene che deve sempre vincere”.

Valditara ha aggiunto che “ci sono dei valori positivi che esprime la comunità del bene: il senso del dovere, la solidarietà, l’amore per i giovani che tanti insegnanti dimostrano quotidianamente in tutta Italia, l’impegno, la passione per la scuola e il legame con il territorio”.

“Oggi – ha concluso il ministro dell’Istruzione e del Merito – voglio anche ricordare tutte le vittime tra le forze dell’ordine cadute per la sicurezza dei cittadini e dello Stato”.