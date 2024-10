Valditara incontra le Consulte studentesche: “I giovani discutono costruttivamente delle riforme scolastiche”

“Nella giornata di ieri ho avuto il piacere di confrontarmi con i coordinatori regionali del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte studentesche. Un’occasione di confronto stimolante e molto positivo, in cui sono stati affrontati i temi più rilevanti della vita scolastica. Nel corso degli interventi è più volte emersa la condivisione di alcune riforme promosse dal Ministero e dal Governo, con particolare riferimento al raccordo tra scuole e imprese, alle misure di Agenda Sud e Agenda Nord contro la dispersione scolastica, senza dimenticare il tema della valorizzazione dell’Istruzione tecnico-professionale grazie alla riforma del 4+2”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“I giovani rappresentanti, autentici portavoce delle istanze degli studenti di cui sono espressione diretta, hanno evidenziato un approccio concreto e sempre costruttivo, anche nell’evidenziare puntuali criticità territoriali su cui ho già indirizzato l’attenzione degli uffici preposti”, prosegue il Ministro.

E continua: “È emerso un confronto di alto livello, in cui ciascuno dei rappresentanti ha, fra l’altro, manifestato una spiccata sensibilità verso le tematiche che caratterizzano il dibattito pubblico. Tra queste, la sfida per garantire una vera integrazione degli studenti stranieri, riguardo alla quale ho potuto illustrare le nuove misure che stiamo adottando. Al termine dell’incontro, ci siamo dati appuntamento per dicembre, quando sarà in via di composizione il nuovo CNPC, dopo le elezioni di rinnovo previste tra poche settimane. È mia intenzione rendere sempre più costante e centrale il dialogo tra Ministero e le rappresentanze studentesche elettive. Le consulte sono infatti uno strumento autenticamente democratico e rappresentativo”.