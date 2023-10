Valditara: “Interventi per oltre 7 mila scuole, quasi il 20% dell’interno patrimonio scolastico”.

Il Ministro dell’Istruzione e del merito nel suo intervento all’assemblea dell’Anci parla di interventi per oltre 7 mila scuole, quasi il 20% dell’interno patrimonio scolastico.

A disposizione 3 mld di euro per le scuole programmate e altri 1,5 mld per quelle nuove.

Il video

“In materia di edilizia scolastica sono previsti ulteriori interventi per 7.739 scuole, il 20% in più dell’intero patrimonio presente sul territorio, ulteriori 3,9 mld di euro PNRR a cui si aggiungono altri 1,5 mld per scuole che prevedano investimenti in energie rinnovabili. Particolare attenzione sarà dedicata all’ingresso del mondo privato e delle nuove formule di investimento compartecipato”.

“Con l’Agenda Sud, prima grande sfida vera messa in campo, abbiamo previsto con il PON 1,5 mld di euro in più previsti per le scuole più problematiche nelle periferie delle nostre città. Questo per le infrastrutture, mentre per il personale sono previsti aumenti salariali per il comparto dei docenti, attraverso un nuovo contratto e incentivi come il cuneo fiscale per ridare autorevolezza ai docenti passando anche da un riconoscimento economico importante”.

“Il 6 novembre prossimo – ha concluso il Ministro – avvieremo lo sportello a favore degli enti locali per rispondere alle esigenze dei comuni per il piano degli investimenti degli asili, supporto e assistenza comprensiva anche di norme di semplificazione amministrative”.