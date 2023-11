Valditara: “la scuola deve valorizzare i talenti di ogni giovane”

Il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, nel videomessaggio a “Educare per scegliere” nell’ambito della seconda giornata della XIII edizione del Festival della Dottrina sociale della Chiesa, ha dichiarato: “La scuola costituzionale deve valorizzare i talenti di ogni giovane”.

Ma ha pure ricordato l’“importanza che ha per la scuola costituzionale la persona”, per questo ha specificato il ministro è stato scelto di creare “il docente tutor, il docente orientatore” che “devono personalizzare la formazione e indicare alla famiglie e agli studenti le scelte più coerenti con i talenti e le abilità”.

Per Valditara “è un delitto l’oltre 1 milione di posti di lavoro che non vengono coperti per mancanza di qualifiche corrispondenti”. Ciò “vuol dire non garantire ai nostri giovani un’occupazione o un’occupazione coerente con i propri talenti e le proprie abilità”.

E pure, aggiungiamo noi, evitare alla aziende di spendere soldi per formare i propri addetti, come fecero con le masse contadine migranti dal sud, lasciando alla scuola il suo vero compito di istruire al mondo, alla cittadinanza, alla conoscenza di sé, all’arte.

Il ministro ha elencato i diversi provvedimenti anche “perché i ragazzi del Sud abbiano le stesse opportunità formative e in prospettiva opportunità lavorativa” dei coetanei “che studiano in realtà più avvantaggiate”.

E ha chiuso, ricordando: “L’art. 30 della Costituzione è il fulcro su cui si deve poggiare l’unitarietà del sistema scolastico italiano. Scuole statale e paritarie hanno tutte la stessa dignità. E’ necessario rilanciare l’alleanza scuola-famiglia per sviluppare la cultura del rispetto e l’autorevolezza dei docenti. Si creerebbe così un clima di solidarietà, riportando serenità tra i ragazzi, unica via per migliorare l’esperienza scolastica”.