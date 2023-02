Aggressione Firenze, Valditara e la lettera della dirigente sul fascismo: “Impropria e ridicola. Prendere misure se necessario”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato a proposito dell’aggressione del liceo Michelangiolo di Firenze avvenuta lo scorso 18 febbraio, attaccando la circolare della dirigente scolastica di un altro liceo del capoluogo toscano, Annalisa Savino, inviata a famiglie e studenti lo scorso 21 febbraio che faceva riferimento alla nascita del fascismo.

Valditara ha pronunciato parole durissime contro la scelta della preside di rivolgersi in questo modo alla sua utenza, in una lettera che ha fatto il giro del web ed è stata lodata da molti. Lo ha fatto oggi, 23 febbraio, nel corso di una puntata del programma di Canale5 Mattino Cinque, come riporta Ansa.

“Rischio fascista? Ridicolo”

“E’ una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c’è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c’è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo”, ha detto, sostenendo che la dirigente non avrebbe dovuto prendersi la briga di lanciare questo tipo di messaggi.

Addirittura, il capo del dicastero di Viale Trastevere parla di possibili provvedimenti: “Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se l’atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure”.

“Di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole, pensare che ci sia un rischio fascista è ridicolo. Trovo ci sia sempre più un attacco alla libertà di opinione e un alzare i toni trasformando la polemica in una campagna di odio, delegittimazione e falsificazione talvolta della realtà. Chiedo ai partiti dell’opposizione maggiore responsabilità. E intanto mi aspetto solidarietà anche dalla preside che ha scritto la missiva”, ha concluso Valditara, che crede sia pericoloso alimentare odio e generare fazioni opposte.

Le reazioni alle parole di Valditara: pioggia di polemiche

“È incredibile. Il ministro dell’istruzione anziché condannare con fermezza l’aggressione squadrista e fascista posta in essere da componenti di Azione Studentesca, associazione vicina a Fratelli d’Italia, e anziché esprimere solidarietà nei confronti degli studenti aggrediti, se la prende con la preside del liceo Michelangelo per la lettera inviata agli studenti e alle loro famiglie. Un testo in cui la dirigente scolastica rimarcava il ruolo della scuola come argine alla violenza, alla prepotenza, ai totalitarismi. A tutti quei disvalori incarnati dal fascismo, di cui periodicamente emergono disgustosi rigurgiti che Valditara non condanna, preferendo scagliarsi contro la preside accusandola strumentalmente di politicizzazione. Il suo atteggiamento contro la preside è esso stesso un riflesso di atteggiamenti squadristi. È l’ennesima di prova che un simile personaggio non può rivestire il ruolo di ministro dell’istruzione e che prima torna a casa meglio sarà per studenti, insegnanti e per tutti coloro che hanno a cuore la scuola pubblica nel nostro Paese”.

Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione di Camera e Senato, che criticano il silenzio del ministro a proposito dell’aggressione. Durissima anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Barbara Floridia: “Accusare di politicizzazione la preside del liceo Michelangelo di Firenze per la sua lettera così accorata, e dal grande valore civile, qualifica il ministro dell’istruzione Valditara. Quello dell’antifascismo dovrebbe essere un valore condiviso, tanto più all’interno delle nostre scuole e tanto più a seguito dell’aggressione squadrista avvenuta ad opera di azione studentesca, vicina a Fratelli d’Italia. Il fatto che Valditara non condanni le violenze ma annunci azioni nei confronti della preside è intollerabile. Mai come oggi Valditara dovrebbe solo vergognarsi”.

“Sulla bella lettera agli studenti della Preside di Firenze dopo la brutale aggressione di giovani di destra contro studenti inermi, il ministro dell’Istruzione Valditara ha perso un’occasione per stare zitto. E ha fatto benissimo la Preside Annalisa Savino a rivolgersi direttamente ai suoi studenti: il fascismo è pericoloso e non va sottovalutato. Il ministro invece di attaccare la dirigente scolastica dovrebbe ringraziarla. La scuola deve educare, dare i valori. E l’antifascismo è uno dei valori fondanti della Repubblica Italiana”, questo il commento del capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato.

“Qualcuno dovrebbe spiegare a Valditara che è un ministro della Repubblica italiana e non di quelle del passato, e quando un dirigente scolastico o un docente si richiama alla Costituzione antifascista fa onore al nostro Paese e al suo ruolo di educatore. Ai professori e alle professoresse che difendono i valori costituzionali e difendono i loro studenti dalle aggressioni fasciste va tutta la nostra stima e solidarietà. Il ministro non sa che farsene della lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo di Firenze? Di un liquidatore della scuola pubblica come lui il nostro Paese e il mondo della scuola non sanno che farsene”, ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

