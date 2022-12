Valditara: “Mai più studenti, docenti e presidi in pericolo nelle nostre scuole. Oltre due miliardi per l’edilizia scolastica”

Valditara: “Mai più studenti, docenti e presidi in pericolo nelle nostre scuole....

Martedì 6 dicembre alle ore 15.00, presso la Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in viale Trastevere 76/a, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato il Piano per l’edilizia scolastica.

All’evento sono intervenuti il Direttore generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Gianna Barbieri, e il Direttore generale coordinatrice dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero, Simona Montesarchio.

Ecco le parole di Valditara: “Mai più studenti e presidi in pericolo nelle nostre scuole. Oltre a stanziare risorse dobbiamo avere il coraggio di eliminare ciò che impedisce di realizzare rapidamente questa rivoluzione nel campo dell’edilizia scolastica italiana. La scuola è il luogo principale in cui la persona si forma e si realizza: renderla sicura è urgente e indispensabile”.

“Ripartirà l’Osservatorio Nazionale per l’Edilizia scolastica. Il nostro piano prevede oltre 2 miliardi per la messa in sicurezza, la riqualificazione, l’adeguamento sismico, l’antincendio, l’eliminazione delle barriere architettoniche delle scuole”.

“Queste sono risorse nazionali che abbiamo liberato che andranno ad unirsi a quelle del Pnrr, inserite in un grande piano agevolato dalla normativa Pnrr”.