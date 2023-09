Valditara: pianificare misure per alloggi ai prof fuorisede.

Come è ormai noto, molti professori del sud Italia, di fronte ai caro-affitto, stanno rifiutando la nomina e la supplenza nelle scuole del nord proprio per i costi troppo alti degli alloggi, ma prezzi esorbitanti anche per un semplice posto letto.

Rispondendo a una domanda precisa del Corriere della Sera, proprio su questa questione grave e intollerabile per le speculazioni sottese, il ministro Giuseppe Valditara ha risposto: “Voglio pianificare delle misure di incentivo e ne parlerò anche con i sindacati. Intanto sto dialogando con le Regioni, in particolare con la Lombardia, per cercare appartamenti negli immobili dell’edilizia residenziale pubblica”.

In precedenti dichiarazioni aveva detto: “Dobbiamo far sì che fare il docente in una regione diversa non significa perdere ulteriormente status sociale. L’idea è di mettere a disposizione a canone sociale per quei docenti che si devono trasferire”.