Valditara: “ridare centralità e autorevolezza alla figura del docente, oggi sottovalutata all’interno della società”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha preso parte al Festival dell’Economia di Trento. Durante l’incontro ha toccato diversi temi su intelligenza artificiale, reclutamento docenti e maturità. A questi se ne aggiungono altri, come ha riportato lo stesso sul suo account Twitter.

Il ministro ha affermato: “La riforma dell’istruzione tecnico-professionale è un piccolo passo avanti, ma non è ancora la vera riforma. Per fare una grande riforma occorre una grande discussione con le parti interessate. Noi le idee le abbiamo chiare e si poggiano su alcuni pilastri, come la possibilità di prendere un docente dal mondo delle imprese se ci sono specializzazioni che mancano. La scuola di domani deve essere in continuità con alcuni grandi valori necessari per una scuola moderna, e cioè una scuola che abbia sempre più attenzione alla persona dello studente, e quindi alla personalizzazione dell’istruzione. Inoltre, c’è il tema di ridare centralità e autorevolezza alla figura del docente, perché è fondamentale, oggi sottovalutata all’interno della società. Le nuove tecnologie sono importanti, ma non devono mai intaccare la figura del docente”.

Infine, si è parlato anche di lavoro: “L’alternanza scuola-lavoro è un passaggio importante, e nella riforma in via sperimentale degli istituti tecnico-professionale, ritengo debba essere rafforzata, ma bisogna garantire standard di sicurezza elevati, e deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta”.