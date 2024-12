Valditara ritira la querela a Lagioia: “Accolgo le sue scuse. Va bene dividersi sulle idee, ma senza denigrare l’avversario”

Dopo aver accolto le scuse, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia il ritiro della querela a Nicola Lagioia che aveva ironizzato sulla costruzione grammaticale di un tweet del Ministro.

“Ho letto la risposta alla mia lettera (pubblicata su ‘Il Tempo’) e ho deciso di accogliere le sue scuse. Mi ha fatto piacere il suo messaggio. Anche perchè riconosce implicitamente che l’offesa personale, l’insulto, la denigrazione devono essere banditi dalla polemica politica. Questa è una battaglia che sto conducendo da mesi e nella quale credo profondamente: va benissimo dividersi sulle idee, sulle proposte, avanzare critiche dure, ma c’è una precisa linea che non può mai essere oltrepassata. Ed è la linea del rispetto per la persona. Confrontiamoci sui problemi reali, senza mai denigrare l’avversario. Una battaglia che deve partire dalle scuole, per renderla credibile dobbiamo anche noi dare l’esempio”.