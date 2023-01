Valditara serve il pranzo ai clochard con altri Vip

Il ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara in un tweet scrive: “Dopo tre anni di assenza causa Covid, oggi si è svolto l’evento organizzato dai City Angels “La befana dei clochard”, evento a cui ho preso parte con gioia. Ho servito il pasto ai bisognosi presso l’hotel principe di Savoia a Milano, un’esperienza che mi ha aperto il cuore”.

Ma non c’era solo lui alla “Befana del clochard”. Tra i personaggi istituzionali e i testimonial d’eccezione si sono ritrovati pure i tre candidati alle Regionali della Lombardia: Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Attilio Fontana, che si sono fatti fotografare insieme mentre servivano piatti di risotto alla milanese.

Tanti erano pure i personaggi dello spettacolo

Il Giorno fa sapere che nessuno dei politici ha voluto parlare di campagna elettorale in una giornata dedicata alla solidarietà mentre Moratti è scesa in pista a ballare.

Oltre a Giuseppe Valditara, la portavoce di Azione Mariastella Gelmini, l’europarlamentare del M5S Maria Angela Danzì e la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi.

“Lo scopo, oggi, è far stare bene i senzatetto e far conoscere il loro mondo alle figure istituzionali”, sottolinea Mario Furlan, presidente e fondatore dei City Angels che al futuro governatore lombardo chiede di “mettere gli ultimi in condizione di lavorare”. Intervenuti Daniela Javarone, madrina dei City Angels, ed Ezio Indiani, direttore del Principe di Savoia.