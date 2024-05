Valditara, studiare i dinosauri serve eccome ed educa alla salvaguardia del Pianeta

Le recenti esternazioni e proposte di taglio di contenuti nella scuola elementare del ministro Valditara sono preoccupanti. Gli argomenti sviluppati nei programmi hanno uno sviluppo indirettamente proporzionale al livello educativo, il taglio tout court inficia gli obiettivi a cui questi sono rivolti e non permettono di raggiungere le finalità educative.

I Dinosauri, a differenza di altre specie estinte, hanno da sempre accarezzato la curiosità dei ragazzi, questa se opportunamente guidata porta all’interesse e il docente lo utilizza per raggiungere i suoi scopi didattici. I contenuti scolastici vanno messi in relazione con la realtà, ovvero con il presente, per acquisire significato e per far comprendere il mondo. La Biologia evolutiva permette di capire come si è arrivati all’organizzazione biologica attuale degli esseri viventi attraverso i tentativi che si sono sperimentati nel passato, magistralmente interpretati dalle teorie darwiniane.

L’estinzione dei Dinosauri non è solo una notizia del passato ma permette di valutare come le variazioni ambientali e climatiche hanno conseguenze negli ecosistemi e negli esseri viventi. La comprensione del presente senza radici storiche è sterile. Il limite K-T non si è verificato pochi milioni di anni fa come afferma il ministro e non è la distanza dal presente a renderlo insignificante per gli studenti di oggi. Queste informazioni che il Signor Ministro reputa inutili educano alla salvaguardia del Pianeta.

Gabriele Fraternali