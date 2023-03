Valditara: “Togliere gli investimenti in istruzione e ricerca dal Patto di Stabilità se dovessero tornare i vincoli di Maastricht”

Questa mattina, 7 marzo, dalle ore 10, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso parte al Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport” (EYCS) a Bruxelles assieme ai ministri degli altri paesi UE per discutere di abilità e sulle competenze per la transizione verde, di carenza dei docenti e di insegnanti di alta qualità quale pietra angolare di un efficace spazio europeo dell’istruzione.

Il ministro Valditara ha parlato a lungo della necessità di ottenere finanziamenti per la scuola, facendo un annuncio: “Laddove il prossimo anno dovessero ritornare i vincoli di Maastricht dobbiamo togliere gli investimenti in istruzione e ricerca dal Patto di Stabilità”, queste le sue parole.

Come ottenere finanziamenti per la scuola?

“Propongo anche di organizzare una conferenza tra ministri dell’istruzione e delle finanze per porre al centro a livello europeo il tema dei finanziamenti per la scuola”, ha aggiunto il capo del dicastero di Viale Trastevere.

“Dobbiamo pensare a incentivi per chi lavora in aree disagiate, in scuole di frontiera, in aree dove il costo della vita è più alto. Riprendo quanto detto dal collega tedesco: un anno europeo dedicato alla figura del docente potrebbe essere una bellissima iniziativa per dare visibilità sociale a questa figura strategica per il nostro avvenire”, ha concluso Valditara.